福島県郡山市の磐越自動車道で私立北越高校（新潟市）の生徒１８人が死傷した部活動の遠征バス事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で逮捕された無職の男（６８）が、事故の５日前にも高速道路で追突事故を起こしていたことが１２日、関係者への取材で分かった。しかし、男は福島県警の調べに「直近の事故歴はない」などと話しており、県警は説明の信ぴょう性や、適正な運転能力を有していたかも調べる。