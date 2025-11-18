ニューストップ > 国内ニュース > ファミからが「1個10円」に？ PR企画 コラボニュース ファミからが「1個10円」に？ 2025年11月18日 20時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11月18日から、おトクすぎるファミマの「ブラック"フライ"デー」がスタート 揚げ物・お惣菜を2個買う毎に「ファミから」1個10円になるクーポンが貰える 大食いYouTuber「えびまよちゃん」が"1万円分"爆食で、○○円もおトクに!? ・ファミマの「ブラック“フライ”デー」キャンペーン！ family.co.jp/campaign/spot/2511_blackfried-d_cp ▼大食いチャレンジの様子（動画）はこちらから！ 記事を読む おすすめ記事 北海道猟友会の会長「クマ駆除から猟友会外してほしい」「一人も会員なくしたくない」…本音を吐露 2025年11月18日 6時55分 「子供達が主役のところで何してんだ」アンパンマンショーで“父親どうし”がケンカ…弁護士は「犯罪にあたる可能性」指摘 2025年11月17日 18時14分 全国で大量発生中「庭の木の枝についた白いふわふわ」いったい何？「団地の壁にも」「放置せず駆除を」 2025年11月18日 7時25分 木村拓哉「事務所なぜ残った？」有働由美子の質問への回答が話題…独立相次ぐなかでの “スター” としての立ち位置 2025年11月17日 17時30分 黒人男性が女性の後ろに立ち...防犯カメラ映像が波紋 渋谷のケバブ店「ホテルに使うな」と怒る、男女は謝罪 2025年11月12日 13時38分