「ファミから」が「10円」で買える？大食いえびまよちゃん、ファミリーマートの“おトクすぎるブラック“フライ”デーに挑戦！
みんな大好きファミリーマートのホットスナック。11月18日（火）から2週間、おトクすぎるキャンペーンを開催！なんと、看板商品の鶏の唐揚げ「ファミから」が1個「10円」で食べられるクーポンがもらえる、とっておきのチャンスらしいです。
ファミマのレジ横にある揚げ物・お惣菜（以下、ホットスナック）を2品買うと、「ファミから」が通常は1個108円（税込）のところ、「98円引き」の10円で買えるレシートクーポンをもらえるという、その名も「ファミマのブラック“フライ”デー」。
これだけでも十分おトクですが、驚くなかれ、ファミマのアプリ「ファミペイ」で支払えば、同アプリ上で「ファミから」を1個10円で買えるクーポンを12月12日(金)にもう1枚もらえるとか！
つまり、ファミマのホットスナックを食べれば食べるほど、おトクになるという「ファミマのブラック“フライ”デー」。チャンネル登録者100万人超の大食いYouTuber「えびまよちゃん」こと海老原まよいさんが、挑戦状をたたきつけました。
YouTubeを中心に活動しているえびまよちゃんですが、TikTokは開設から3か月で5000万回再生を突破、TVでは「大食い女王決定戦2020新人戦」で優勝したことも。155cmという小柄な体型からは想像もつかない、パワフルな大食いYouTuberなんです。
実は、ファミマのホットスナックには目がないそう。中には週5で食べているものもあるようで、そんなえびまよちゃんをファミマがご招待。なんと「1万円分」のファミマのホットスナックを召し上がっていただくことに！
ファミマのホットスナックは、大人気の「ファミチキ(骨なし)」をはじめ「スパイシーチキン」「クリスピーチキン(プレーン)」「ファミから」などの鶏肉の揚げ物、「アメリカンドッグ」「ジャンボフランク」「炭火焼きとり」「鶏つくね串」といった串物、他にも「ファミコロ」「ハッシュドポテト」など豊富な品揃えです。果たして、1万円でどれだけのホットスナックが食べられるのでしょうか？
※地域によっては価格が異なる場合がございます。
※店舗によって取り扱いのない場合、または品切れの場合がございます。
しかも、この日履いてきたのはファミマの大人気ソックス「ラインソックス コンビニホワイト」。見えないところからも気合を感じます！
「ファミマのホットスナック1万円分大食いチャレンジ」の会場はこのお店ではなく、特別に撮影用に用意していただいた会場ということで、移動してきたえびまよちゃん。
今回の挑戦では一つルールがあるそう。それはレジでホットスナックを2品ずつ注文→レシートクーポンを受け取る→食べる、という一連の流れを繰り返すこと。
※撮影時はレシートクーポンの発券期間前でしたが、特別に提供してもらいました。
というわけで、「ファミマのブラック“フライ”デー」をえびまよちゃんに一足先に体験してもらいます！
やはり大人気の「ファミチキ」からいくとのことで、「炭火焼きとりももタレ」と合わせて2品を店員さんに注文！
程なくして注文した商品と、ホットスナック2品の購入でもらえるレシートクーポン1枚を受け取ります。
このレシートクーポンを大切に保管しておくと、翌週になんとファミからが1個10円で購入することができます。
そして、今回ファミペイで支払うと更に追加で1枚、ファミから10円クーポンがもらえるらしい！！早速ファミペイでお支払い！ファミペイアプリの会員バーコードを提示し、店員さんに「ファミペイ払いで」と伝えるだけ。
※ファミペイ払い以外のお支払いの場合は、レシートクーポン1枚のみのお受け取りとなります。
※ファミペイ払い分クーポンは後日、アプリ上に反映されます。利用期間は12月12日(金)〜12月19日(金)までとなります。
「ファミから」が1個「10円」で買えるレシートクーポンを実際に手にして、「自分で作るより安くなっちゃう！とんでもないキャンペーン！！」と大興奮のえびまよちゃんでした。
注文したホットスナック2品を受け取ったところで、ここからが本領発揮です。爆食チャレンジ、スタート！まずは「ファミチキ」から実食です。
お箸もどんどん進み、「クリスピーチキン（プレーン）」を食べては、
と目を丸くするえびまよちゃん。
続いては「鶏つくね串」。なんと、えびまよちゃんは普段から週に5本くらいの頻度で食べているのだとか！
「炭火焼きとりももタレ」と「炭火焼きとりかわ塩」にも「おっきい」と、まずはそのサイズ感に衝撃を受けていましたが、えびまよちゃんの食欲は底なし！挑戦は止まる気配がありません。
ファミマのホットスナックを一通り堪能したところで、さあ、ここからは味変にもチャレンジ！ホットスナックにファミマの他の商品を組み合わせ、スパートをかけていきます。
取り出したのは「大きなサンドイッチ たまごづくし」。間に「ファミチキ」を挟むと美味しいと聞いたようですが……
「……ん、美味しくないわけがない！」と大絶賛。ビジュアルだけでなく、お味も破壊級だったようです。
その他の味変も楽しみつつ、ファミマのホットスナック爆食チャレンジは、1万円を使い切るまで続くのでした。
なんとこの日、1万円で食べたホットスナックの数は「57個」なのだそう！「人生で一度にこんなに『ファミチキ』食べたの初めてかも」としみじみ。
ホットスナックを2品ずつ購入すると「ファミから」が1個「10円」で買えるレシートを1枚もらえるキャンペーン。こつこつ揚げ物を買ってクーポンを貯めた結果、合計28枚も集まったそう。
後日、レシートクーポン28枚を持って再来訪したえびまよちゃん。この日特別に、28個の「ファミから」に引き換え。
1個10円で280円なり。通常購入時と比較すると2,744円もおトクになると聞いて大喜び、「感謝していただきます！」と再び挑戦が始まります。
唐揚げにしては大粒サイズが特徴で、醤油・塩・あごだし塩味の3種がありますが、今回は醤油と塩味をいただきます。
※あごだし塩味は宮崎・鹿児島・沖縄県では展開がありません。
まずは、2種類の塩と3種類のだしを使用した「ファミから（塩）」を実食。
驚愕の美味しさだったようです。続いては、3種類の醤油を使用した「ファミから（醤油）」を取り、パクッ。すると……
「ちょっとこう、パンチのある味の濃さ」と、醤油味も格別だった様子。そして、2品とも「お肉のしっとりさ、衣のからっとした感じ」と、口当たりのよさにも驚いたようです。
しっかり「ファミから」を味わったところで、今回も味変に挑戦！
すると、「これは絶対に美味しい！めっちゃ美味しい！！」と大満足のえびまよちゃん。
そんなこんなで、あっという間に「ファミから」28個を完食しました！
これまではファミマに行くと反射的に「ファミチキ」に手が伸びていたそうですが、今回の挑戦で「ファミから」がかなり気に入ったようです。
と大絶賛のコメントで、「ファミから」爆食チャレンジを総括したえびまよちゃんでした。
後日ファミペイアプリにも「ファミから」が1個「10円」で買えるクーポンが届いたそう。またまた、28個の「ファミから」がおトクに食べられますね！
※撮影時はアプリクーポンの発券期間前でしたが、特別に提供してもらいました。
「おトクだねっていう言葉じゃ収まらん、とんでもねえキャンペーンでございます」と恐縮するえびまよちゃん。ファミペイ払いの魅力も熱く語ります。
さらに「ファミマのブラック“フライ”デーの期間中、ファミマではXキャンペーンも実施中なのだとか。すっかりファミマ通になったえびまよちゃんが教えてくれました。
ブラックフライデーにかけ、11月18日（火）から全国のファミマ約16,400店で開催のファミマのブラック“フライ”デー。
ファミマのホットスナックを2品買うと、「ファミから」が1個「10円」で買えるレシートクーポンがもらえ（※1）、さらにファミペイで支払えば、同アプリ上でもう1枚クーポンがもらえます（※2）。
今晩のおかずや夜食に、今日一日頑張ったというあなたの晩酌にもなるファミマのホットスナックが、かなりおトクに楽しめる「ファミマのブラック“フライ”デー」。
えびまよちゃんのように “おトクループ”したい人も、この機会にチャレンジしてみては？クーポンの発券と使用期間をチェックして、今すぐファミマのレジ横へ！
・ファミマの「ブラック“フライ”デー」キャンペーン！
https://www.family.co.jp/campaign/spot/2511_blackfried-d_cp.html
