「ファミから」が「10円」で買える？大食いえびまよちゃん、ファミリーマートの“おトクすぎるブラック“フライ”デーに挑戦！

ファミマのレジ横に設置されているホットスナックケース（左） ファミマのレジ横に設置されているホットスナックケース（左）

ファミマのホットスナックをコツコツ買って、おトク“ループ”しよ！ ファミマのホットスナックをコツコツ買って、おトク“ループ”しよ！

いざ、ファミマのブラック“フライ”デーに潜入！

※地域によっては価格が異なる場合がございます。

※店舗によって取り扱いのない場合、または品切れの場合がございます。

夕食のおかずやお酒のおつまみにもぴったりなファミマのホットスナック 夕食のおかずやお酒のおつまみにもぴったりなファミマのホットスナック

早速、おトクチャレンジ！えびまよちゃん「1万円分、食べつくします！」宣言。

「ファミマさんの中で撮影するとか、ちょっと夢だよね。で、今回は新しく始まるキャンペーンの『ファミマのブラック“フライ”デー』に潜入させていただきたいと思います」

※撮影時はレシートクーポンの発券期間前でしたが、特別に提供してもらいました。

「みんな大好き『ファミチキ』とか色々あるんやけど、1万円分、食べ尽くしていきたいと思います。すごくない？めちゃくちゃ楽しみ！」

※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。

「え、まだもらえるの！！？」「こんなにおトクなの！？」ファミペイ払いでもう1枚ファミから10円クーポンがもらえるらしい！

※ファミペイ払い以外のお支払いの場合は、レシートクーポン1枚のみのお受け取りとなります。

※ファミペイ払い分クーポンは後日、アプリ上に反映されます。利用期間は12月12日(金)〜12月19日(金)までとなります。

「ファミチキは何百個でもいける！」

「やっぱりいつ食べても美味しいね。この安定した変わらないおいしさ……『ファミチキ』は無限に食べられる気がする」

「お肉がすごいあっさりしているから重くない。美味しい！なんかね、この衣のサクサク感がすごい。お肉めちゃくちゃ柔らかい」

「すっごいずっしりしてる、重量級。ちょっと周りがぱりぱりしてて、中が超しっとりしてるの。でね、結構味付けがしっかり濃ゆくて、ほんとに美味しい」

味変で「ファミチキ」の親子サンドイッチ、背徳感が増し増し？

「とんでもないものを生み出してしまって、すごくない？あは、こりゃ背徳感、増し増し。ご褒美パラダイス、いただきます！」

1万円分のホットスナック食べたら…「ファミから」がおトクすぎた！

レシートクーポンが札束のように レシートクーポンが札束のように

28個の「ファミから」が載ったお皿はずっしりと 28個の「ファミから」が載ったお皿はずっしりと

※あごだし塩味は宮崎・鹿児島・沖縄県では展開がありません。

「この味付けね、こだわって、こだわってはる。『ファミから』の塩の味はすごくオリジナリティだと思う。めちゃくちゃおいしい！何が入ってんの、これ？」

「ファミから」にも意外なアレンジ！？

「私ほんとに好きなんだけどさ、『明太ポテトサラダ』。これ、合うと思うんだ。『ファミから』に載せちゃうか」

「1回食べてほしい！めっちゃ美味しいよ。ご飯のおかずにもいいし、お酒のつまみにも最強や。大根おろしとも合うと思う！」

「絶対ファミペイで払うべきや」アプリクーポンもGET！

※撮影時はアプリクーポンの発券期間前でしたが、特別に提供してもらいました。

今度はアプリクーポンを28枚もらえて大喜び！ 今度はアプリクーポンを28枚もらえて大喜び！

「絶対ファミペイで払うべきやと思う。正直便利だし、このキャンペーン以外にもクーポン来るんよ。よかったら皆さん、購入する際にファミペイを使ってみてください！（ファミマのブラック“フライ”デーの期間中は）ホットスナックを買えば買うだけ、『ファミから』のクーポンがコツコツたまっていくから！」

ファミペイ払いでもらえるクーポンのイメージ ファミペイ払いでもらえるクーポンのイメージ

「面白いXキャンペーンで、『隠れファミからを探せ』っていうのがあるらしいの。ファミマのポスターに『ファミから』がおるんやって。私も今度探しに行ってみよう！」

ファミからでオトクすぎる年末を！