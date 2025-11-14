国民民主党の榛葉賀津也幹事長は１４日、国会内で会見を開き、小泉進次郎防衛相の参院予算委などでの答弁を絶賛した。榛葉氏は「小泉進次郎さんも、農水大臣の前からご指導いただいて参りましたが、ちょっと覚醒した感があるね」と驚きの表情を見せ「堂々と自分の言葉でね。得意な横須賀の海上自衛隊以外でもいい議論ができている」と評価。今後についても「経済問題でも建設的な議論をやっていきたい」と述べた。