国民民主党の榛葉賀津也幹事長（58）が6日、衆院選（8日投開票）に向けた大阪市内での演説で「今まで『われわれを野党第1党にしてくれ』なんて言う政党はなかった。われわれが野党第1党になれば、ガチンコでやるから。夢物語とか理想論とか言わないから、具体的なピンポイントの政策をしっかり訴えていく」と、同党を野党第1党にするよう呼びかけた。 【写真】初代虎、藤波と並んでも体型でひけを取らない榛葉幹事長 榛葉氏