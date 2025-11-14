世界中の野球ファン、というよりも大会主催者、日本での独占放映権を獲得した『Netflix』にとって気が気でないニュースが飛び込んできた。【写真】これは尊い！ 優勝パレードでの大谷夫妻の“イチャイチャ姿”来年3月に開催される『WBC2026』について、ロサンゼルス・ドジャースのブランドン・ゴームスGM（41）が、開幕まで4か月を切った現時点で「まだ話し合っていない」と“日本人トリオ”の出場が不透明であることを明かし