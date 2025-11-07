東京ディズニーリゾートは6日、公式サイトにて、「ディズニーホテル、「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」「東京ディズニーランドホテル」など関連宿泊施設でのモバイルバッテリー使用について、注意を呼びかけた。【写真】ディズニーの新年！グッズ＆フード（インスタグラムより）「モバイルバッテリーなどのご使用に関するお願い」と題し、「消費者庁や総務省消防庁などの各省庁より、モバイルバッテリーなどのリチウ