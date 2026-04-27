モデルプレス＝2026/04/27】東京ディズニーリゾートでは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の世界が楽しめるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を、7月2日（木）から9月14日（月）まで開催。2つのパークでのフォトスポットや体験型スタンプラリーのほか、映画に登場する「ピザ・プラネット」をイメージした限定メニュー、新作グッズなどのコンテンツが多数展開される。【写真】「ファ