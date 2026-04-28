東京ディズニーランド（空撮）＝2026年3月21日、千葉県浦安市東京ディズニーリゾート千葉県浦安市）を運営するオリエンタルランドが28日発表した2026年3月期連結決算は、売上高が前期比3.7％増の7045億円で過去最高を更新した。高価格帯チケットの購入割合が増えたほか、商品の販売収入が伸び、来園客1人当たりの単価が増えた。純利益は1.8％減の1218億円だった。人件費や設備のメンテナンス費用が膨らんだ。入園者数はほ