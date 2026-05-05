■大人のためのTDR裏ガイド多くの人で賑わうゴールデンウィークの東京ディズニーリゾート（TDR）。過去最高の売上を更新し、文字通り「一人勝ち」の状態にあるこの巨大リゾートは、日本のみならず世界中からゲストを惹きつけてやみません。しかし、そんな熱狂の渦中にありながら、玄関口とも言える舞浜駅の目の前で「一人負け」と言われるエリアがあることをご存じでしょうか。本稿では、GWの喧騒から少し離れた視点で、TDRの「光