東京ディズニーランドでは、2026年4月23日から期間限定で、アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」が特別バージョンになっています。マンダロリアン＆グローグーが必ず登場！ スター・ウォーズ最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念しての特別仕様です。同アトラクションでは4月23日から6月30日までの期間中、通常ランダムで見られるマンダロリアンと