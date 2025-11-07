市役所の窓口で、申請とは関係のない説教を延々と繰り返す高齢男性に、若手職員の高梨さん（仮名・20代・市民課）が遭遇。マニュアル通りでは手に負えない状況に高梨さんはある独自の心理戦略を用いたそうです。その結果、老人は意外な形で退散したといいます。◆延々と続く説教に窓口は緊張状態高梨さんによると、その日窓口に訪れた高齢男性は70代で、申請内容とは無関係の不満を延々と語っていたそうです。「最初は申請書