１４日、安徽省淮南市の洛西社区で、ライブ配信中に視聴者と交流する楊維雲さん。（淮南＝新華社記者／黄博涵）【新華社合肥5月23日】中国安徽省淮南市の洛西社区（コミュニティー）在住の元小学校国語教師、楊維雲（よう・いうん）さん（76）は、毎日午後4時半になるとライブ配信を始め、視聴者にピンイン（中国語の発音のアルファベット表記）や読み書きを教えている。これまで5年間にわたり、数万人の成人に向け、ゼロから