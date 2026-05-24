老後資金は、高齢者夫婦にとっては自身の問題ですが、親子という家族単位で考えると、子どもたちにとっても相当に関係のある問題と言えます。 さまざまな親子の関係はありますが、親70代、子40代前後からがこの問題が具体化する時期と考えられます。 今回は、親の老後資金について年金を含めて考えてみましょう。はじめに、この問題の答えは、2000万円の貯金があるから一概に安心とは言えないということになります。