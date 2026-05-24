最近、「独身税」という言葉を耳にする機会が増えたという人もいるでしょう。 例えば、会社員の友人に「年間1万円くらい負担している」と話した際、「それだけ払っているなら、結構年収が高いのでは」と言われる場面もあるかもしれません。 ただし、実際に導入されるのは「独身税」という制度ではありません。正式には「子ども・子育て支援金制度」と呼ばれるもので、独身者だけでなく、子育て世帯や高齢者を含む幅