年金だけで生活していると、「毎月あと1万円でも増えれば少し楽になるのに……」と感じる人は少なくありません。 そこで注目されているのが、高齢者向け制度として議論されている「プラチナNISA」と、毎月分配型投資信託です。毎月お金を受け取れる仕組みは、一見すると年金との相性が良さそうに思えます。 しかし、実際に受け取れる金額はどれくらいなのか、本当に家計の改善につながるのかは冷静に見極める必要が