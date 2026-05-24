「株で老後資金をつくる」と聞くと、短期売買で大きな利益を狙うイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし、長年にわたり“配当を生む株”を地道に買い増し、「自分年金」を築いた人たちもいます。後期高齢者の投資家・Eさんもそのひとり。派手な成長株ではなく、高配当銘柄への集中投資を徹底。いまでは年間の手取り配当が「驚きの額」に……。本記事では、杉村富生氏の著書『月々10万円、年120万円がず〜っと入ってくる 毎