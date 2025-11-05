ヤマハは大幅続伸している。４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を引き上げた。売上高予想を前回予想の４５２０億円から４５８０億円（前期比０．９％減）、最終利益予想を２２５億円から２３０億円（同７２．３％増）とした。同時に取得総数２０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．４％）、取得総額１５０億円を上限とする自社株買いを開示し