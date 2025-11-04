BAKEは11月20日より、運営するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」にて、2026年の干支“午(うま)”をモチーフにした新春限定パッケージの詰合せを販売する。PRESS BUTTER SAND「新春・バターサンド4種詰合せ 」「新春・バターサンド4種詰合せ 」は、2026年の干支“午”にちなんだ、新春の限定パッケージ。定番人気「バターサンド」に加え、〈あまおう苺〉〈栗〉〈宇治抹茶〉の“和”をイメージした4フレーバーの詰め合わせと