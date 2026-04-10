カフェチェーン「珈琲館」「珈琲館 蔵」（運営：C-United株式会社）は、きょう10日〜12日までの3日間限定で、5種類の『トラディショナル・ホットケーキ』（2枚）を200円引きで提供する。【画像】珈琲館「創業祭」ビジュアル『トラディショナル・ホットケーキ』は、オーダーを受けてから専用の銅板で1枚1枚丁寧に手焼きし、温度と時間にこだわり焼き上げる人気メニュー。銅板は熱が均一に伝わるため、外はカリッと香ばしく、中