税込み715円、4月10日から6月30日までの期間限定創業1790年の老舗茶舗・福寿園が手がける「茶寮FUKUCHA（フクチャ）」が、この春、新メニュー『茶ポンス（MATCHA PUNCH）』を発売する。販売期間は2026年4月10日から6月30日まで。京都駅店・四条店・宇治店の各店で楽しめる、期間限定の一杯だ。「茶ポンス」とは、抹茶を炭酸で割った、いわゆるティー・パンチのこと。名前こそ聞き慣れないが、その源流は意外にも古い。1926年に開か