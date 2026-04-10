世界的な抹茶ブームで緑茶の輸出が急増するなか、鈴木農水大臣は外国人観光客にも人気の抹茶カフェを視察しました。ただ、人気の抹茶にもイラン情勢が影を落としています。【映像】外国人観光客にも人気の抹茶カフェの様子鈴木大臣が訪問したのは、今月13日に本格オープンする予定の東京・浅草にある抹茶カフェです。利用客の多くは外国人観光客で、店舗で販売している抹茶の売れ行きも好調だということです。担当者「（メイン