北海道発の人気スイーツ「生ノースマン」から、待望の季節限定フレーバー“抹茶”が登場♡しっとりとしたパイ生地に、抹茶あんと抹茶クリームを合わせた贅沢な一品は、和と洋が美しく調和した上品な味わい。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりな、この時期だけの特別なスイーツです。 抹茶の魅力を詰め込んだ新作 「生ノースマン抹茶」は、ほろ苦い抹茶あ