【星のカービィ サウンドたっぷり♪カービィのおうち】 11月15日 発売予定 価格：5,170円 バンダイは、玩具「星のカービィ サウンドたっぷり♪カービィのおうち」を11月15日に発売する。価格は5,170円。 本商品は、「星のカービィ ディスカバリー」に登場する、カービィのおうちを再現したもの。ゲーム内と同様に、煙突からカ