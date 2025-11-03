10月3日までに、タレントの辻希美が自身のYouTubeを更新した。辻は8月に第5子を出産し、その後も動画投稿を続けているが、体調不良を報告したことが波紋を広げている。辻は『【太陽パスタ】どうしても食べたかったので、たぁくんの味を再現して杉浦家女子チームでランチ』という動画をアップ。その冒頭で、ベッドで横たわり、顔には美容パックを付けた辻が登場し、体調不良を明かした。「《朝から不調がありまして休んでおりま