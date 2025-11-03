10月3日までに、タレントの辻希美が自身のYouTubeを更新した。辻は8月に第5子を出産し、その後も動画投稿を続けているが、体調不良を報告したことが波紋を広げている。

辻は『【太陽パスタ】どうしても食べたかったので、たぁくんの味を再現して杉浦家女子チームでランチ』という動画をアップ。その冒頭で、ベッドで横たわり、顔には美容パックを付けた辻が登場し、体調不良を明かした。

「《朝から不調がありまして休んでおりました》と口を開いた辻さん。《目の前がギザギザのチカチカみたいな》と、目が見えなくなってしまう症状があることを明かしたのです。さらに、《ギザギザが終わると、今度頭痛になる》と、頭痛にも悩まされているようです。第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんの不機嫌も相まって、かなり辛そうな状態で動画を回していましたね」（芸能プロ関係者）

辻は、10月上旬にもYouTube動画の中で体調不良を告白。その際は、「鼻水と気管支もやられている状態」と症状を明かし、「夜中にゆめあがなかなか寝てくれなくって」と、大変な育児とのタイミングが重なりテンションの低い動画となっていた。

そこから約2週間が経ち、再度体調不良を報告することとなった今回の動画。その症状から、片頭痛の前兆である閃輝暗点（せんきあんてん）ではないかと、ファンから多くの心配の声が届いた。ただ一方で

《動画にするなら序盤の不調報告はカットしてほしい》

《不調なら動画撮らなくていいよ寝ててって気持ちになって動画楽しめなくなる》

《見ている方もちょいとしんどいな》

などと、YouTube動画のコメント欄には、不満の声が寄せられた。

「辻さんは、《同じ症状がある方いたらいい改善策などあれば教えてください》とも話していて、藁にも縋る思いで動画を回したのかもしれません。ただ、動画のタイトルで体調不良には触れておらず、楽しい動画の中身を期待していたファンも多かったでしょう。辻さんにとって動画制作は仕事の一つでしょうが、見ているだけで辛くなる内容は賛否が分かれるところでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

決めたスケジュール通りにYouTubeを運営することに強くこだわる辻。しかし、それよりも自身の健康を大切にしてほしいとファンは強く願っている。