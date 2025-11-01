ブライトンでプレーする三笘薫は、昨シーズンのプレミアリーグで10ゴールを記録する活躍を見せた。28歳になったウィンガーは、この夏にバイエルン・ミュンヘンなどへの移籍が噂されていたものの、残留することになった。9月13日のボーンマス戦で今季初ゴールを決めたが、9月末以降は負傷のために離脱が続いている。クラブ公式によれば、ファビアン・ヒュルツェラー監督は、三笘についてこう話してた。「（三笘の問題は、当初の想定