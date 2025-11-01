離脱中の三笘薫、深刻説をブライトン監督が否定 「ピッチに戻って、トレーニングもしている」

ブライトンでプレーする三笘薫は、昨シーズンのプレミアリーグで10ゴールを記録する活躍を見せた。

28歳になったウィンガーは、この夏にバイエルン・ミュンヘンなどへの移籍が噂されていたものの、残留することになった。

9月13日のボーンマス戦で今季初ゴールを決めたが、9月末以降は負傷のために離脱が続いている。

クラブ公式によれば、ファビアン・ヒュルツェラー監督は、三笘についてこう話してた。

「（三笘の問題は、当初の想定よりも深刻なのか）

ノー、違う。彼はピッチに戻ってきたし、トレーニングをしている。大きな問題ではない。インターナショナルブレイク前に彼を見ることができるかもしれない」

三笘はすでにトレーニングに復帰しているとのこと。

昨シーズンは8位だったブライトンは、今シーズンはここまで9試合で3勝3分3敗の13位。

ブライトンはインターナショナルブレイク前の今月9日にクリスタル・パレスと対戦するが、その試合で三笘は復帰するかもしれないようだ。

なお、日本代表は今月にガーナ、ボリビアとの親善試合を行う。10月の代表戦を欠場した三笘が復帰できるのかも注目されそうだ。