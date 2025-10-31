20歳のときに45歳の男性と結婚した元アイドルの菊池瑠々さん。家賃170万円の家に住むなど経済的に恵まれたことで当初は周囲からの批判もあったそうですが、今年で結婚10年目。4人の子どもにも恵まれ、今、改めて思うことは── 。 【写真】「このくびれで産後3か月」4人のママになっても抜群なスタイルを保つ菊池さん（全17枚） 初めての孤独な育児に泣きながら電話をかけた 20歳で結婚し、第1子の長女を出産したとき