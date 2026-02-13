2月1日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、「豊洲 千客万来」（東京・江東区）で出会った、ゆうきさん（40）、あいこさん（27）ご夫妻の家について行きました。【動画】13歳 年の差夫婦…意外な素顔と「大波乱の共同作業」取材時、「豊洲 千客万来」の土曜朝市で開かれていた“魚の詰め放題”で、2人組の男性を発見！ 「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「家来ます？」とゆうき