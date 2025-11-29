53歳のときに32歳の夫・イサムさんと結婚したみどりさん。出会ってすぐにイサムさんはみどりさんにアプローチしますが、2人の年齢差は21歳あるうえに、みどりさんの娘とイサムさんが同級生だったこともあり、交際に至るまでには大きな葛藤がありました。 【写真】「夫のひと目惚れにも納得」年齢を重ねた魅力溢れるみどりさん（全15枚） 冗談だとしか思っていなかった 夫婦で古民家カフェにてゆっくり過ごす2人