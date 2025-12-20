〈生徒の娘と交際、1年後に結婚…25歳差夫婦が語る、それでも結婚を決めたワケ「僕の中では相当な覚悟がいる選択だった」「独身に魅力を感じていた」〉から続くYouTubeちゃんねる『りこよしの旅行と日常』で活動する、よしきさん（50）とりこさん（25）の「りこよし」夫婦。25歳という年の差がありながらも、その仲睦まじい様子と、よしきさんの年齢を感じさせない若々しいルックスで注目を集めている。【衝撃画像】「生徒の娘と