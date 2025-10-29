KDDIは10月28日、グーグル・クラウド・ジャパンとAIサービスの提供を目的とした戦略的協業契約を10月27日に締結したことを発表した。これにより、KDDIは Googleの生成AIモデル「Gemini」やAIアシスタントツール「NotebookLM」などのAIを活用し、コンテンツプロバイダの権利を保護しながら高信頼情報を取得できるサービスを2026年春に提供開始する。近年はAIによるインターネット上の情報の無断利用が課題となっており、コンテンツ