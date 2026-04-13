GoogleのAI・Geminiで生成された画像や文章に埋め込まれている、AI生成であることを示す電子透かしを無力化(除去)できることを、透かしに関する研究を行っているプロジェクト「reverse-SynthID」が示しました。reverse-SynthID - Analyze and remove Google's AI watermark with precision.https://www.pitchhut.com/project/reverse-synthid-engineeringGitHub - aloshdenny/reverse-SynthID: reverse engineering Gemini's Synth