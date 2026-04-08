みなさんは、ネット検索をした際に「やばい」「怪しい」などのネガティブワードが出たらどうしますか。株式会社フリースクエア（東京都渋谷区）が実施した「検索時に表示されるネガティブワードが企業活動に与える影響」に関する調査によると、検索結果にネガティブワードが表示されるだけで、最大約8割が「行動を控える」ことがわかりました。【調査結果を見る】検索エンジンにネガティブワードが表示された場合の行動調査は、全