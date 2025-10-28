芸能活動を休止中の国分太一（51）が「コンプライアンス上の問題行為」を理由に自身をバラエティー番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして、人権救済を申し立てて、話題となっているが、同じ元TOKIOのメンバーだった城島茂（54）と松岡昌宏（48）も、それぞれ解散後の道を歩んでいるようだ。国分太一が「世界くらべてみたら」の収録現場で見せていた“暴君ぶり”と“セクハラ発言”の闇国分はレギュ