高市氏は「明らかに不安な様子だった」公明党から連立離脱を告げられ、窮地に立たされた高市早苗自民党総裁（64）。日本維新の会との連立に望みを託し、辛くも初の女性宰相に選出された。サプライズ人事や官邸官僚の配置で「高市カラー」を打ち出しつつも、派閥政治のしがらみに縛られた政権の行方は。＊＊＊【秘蔵写真】「白無垢姿」の高市氏。「花嫁」に扮した25年前のレアショット10月21日午後の臨時国会、衆院の過半数23