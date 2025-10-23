元タレントで現自民党衆議院議員の森下千里氏（44）が23日、自身のXを更新し、高市早苗政権での環境大臣政務官就任を報告した。【写真】元タレント森下千里氏、政治家転身2025年秋の近影「ご報告」として「この度、環境大臣政務官を拝命いたしました。気候変動や資源循環に加え、熊の被害やメガソーラー問題をはじめとし、再生可能エネルギーの在り方といった、今、地域が抱える課題どれもが深く結びついているため、この職