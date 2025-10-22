ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 山尾志桜里氏「属性差別では」女性首相の誕生を巡り、持論をXに投稿 高市早苗氏が第104代首相に 山尾志桜里 高市早苗 X（Twitter）で話題 時事ニュース J-CASTニュース 山尾志桜里氏「属性差別では」女性首相の誕生を巡り、持論をXに投稿 2025年10月22日 11時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女性首相は中身で「多様性」を示せるかが問われるという蓮舫氏のX投稿 山尾志桜里氏は、女性首相だからと勝手に期待するのは属性差別ではと反応 性別関係なく首相には国民の多様性など難しい舵取りに注力してほしいとした 記事を読む 関連の最新ニュース 高市早苗氏が第104代首相に 記事時間 10/22 12:53 高市早苗氏の愛車だった「70スープラ」はどこに？注目集まる 記事時間 10/22 12:51 財務大臣起用の片山さつき氏は「財務省の手の内全部知る」須田慎一郎氏見解 記事時間 10/22 12:59 指名選挙で、国民民主党の参議院議員に「玉木と書け」無効票指示に批判が おすすめ記事 自民と維新、連立政権発足で合意へ…高市総裁は初の女性首相に 2025年10月20日 11時21分 自民党、衆議院での多数派工作に注力…高市総裁から協力要請された参政党・神谷代表「期待はある」 2025年10月16日 18時25分 三上洋氏 組閣報道で注目の人事はデジタル相 その経歴に驚き「調べてみたら、テレビドラマの…」 2025年10月21日 18時6分 武田鉄矢、初の女性首相の内閣誕生に「涙が出た」「合掌した」と告白「信仰の対象みたい」とも 2025年10月22日 9時35分 橋下徹氏、一時は大ピンチも…高市“首相”の誕生に「この実行力はすごい」 衆院は1回目の投票で決着 2025年10月21日 14時35分