高市早苗氏の愛車だった「70スープラ」はどこに？注目集まる 高市早苗氏が第104代首相に クルマ 時事ニュース 雑学・トリビア スープラ くるまのニュース 高市早苗氏の愛車だった「70スープラ」はどこに？注目集まる 2025年10月22日 12時50分 ざっくり言うと 高市早苗新総理が約22年間も乗っていたトヨタ「70スープラ」 地元の奈良県で保管されたのち、奈良トヨタがフルレストアを実施した 現在は奈良トヨタが運営する「まほろばミュージアム」に展示されている