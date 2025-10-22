ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 指名選挙で、国民民主党の参議院議員に「玉木と書け」無効票指示に批… 高市早苗氏が第104代首相に 国民民主党 ゴシップ 時事ニュース 週刊女性PRIME 指名選挙で、国民民主党の参議院議員に「玉木と書け」無効票指示に批判が 2025年10月22日 12時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 首班指名選挙での「投票劇」が物議を醸していると、週刊女性PRIMEが報じた 国民民主党は所属議員に玉木雄一郎代表への投票を命じていたとされる ネットでは「無効票を促す国民民主のほうがおかしい」「責任放棄」との声が 記事を読む 関連の最新ニュース 高市早苗氏が第104代首相に 記事時間 10/22 12:53 高市早苗氏の愛車だった「70スープラ」はどこに？注目集まる 記事時間 10/22 12:51 財務大臣起用の片山さつき氏は「財務省の手の内全部知る」須田慎一郎氏見解 記事時間 指名選挙で、国民民主党の参議院議員に「玉木と書け」無効票指示に批判が おすすめ記事 退職代行「モームリ」運営会社に警視庁が家宅捜索 弁護士法違反の疑い 違法に弁護士にあっせんし紹介料受け取ったか 2025年10月22日 9時17分 「バカだな」と元恋人も愕然…米倉涼子 マトリがガサ入れ報道でテレビ追放危機 2025年10月21日 11時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 日本が2010年から始めたレアアース脱中国化、今どうなっている？―中国ネット 2025年10月21日 7時0分 父親と母親を「パパ・ママ」と呼ぶ現役高校生が半数以上…意外に多かった呼び方とは！？ 2025年10月20日 12時10分