高市早苗氏の身体は「丈夫なほうではない」と、政治担当記者が見解
2025年10月22日 11時0分
最近は「激ヤセ」もささやかれた高市早苗首相について、FRIDAYが報じた
更年期障害や関節リウマチを患っていたことを告白した過去もある
「身体は決して丈夫なほうではない」と全国紙政治担当記者