学生時代は仲が良くても、歳を重ねて環境が変わるにつれてズレを感じることもありますよね。この記事では、自分だけ既婚であることで周りとの差を感じてしまったという投稿を紹介します。久しぶりにみんなで集まろうという連絡を受けた投稿者さん。しかし既婚の投稿者さんは子どもの預け先がなく、泣く泣く断ったのですが…。 高校時代のグループLINEでモヤモヤ… 私は心が狭い人間なのでしょうか... 長くなります