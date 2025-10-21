昔は親友だったのに。独身友人グループLINEで感じる“疎外感”に、心が痛む【ママリ】
学生時代は仲が良くても、歳を重ねて環境が変わるにつれてズレを感じることもありますよね。この記事では、自分だけ既婚であることで周りとの差を感じてしまったという投稿を紹介します。久しぶりにみんなで集まろうという連絡を受けた投稿者さん。しかし既婚の投稿者さんは子どもの預け先がなく、泣く泣く断ったのですが…。
子どもがいれば、自由に外出するのは難しいですよね。ましてや夜となるとさらにハードルが高くなるでしょう。結婚しているのが投稿者さんだけとあって、共感してくれる人がグループの中にはいないのはつらいですね…。
歳を重ねるにつれて環境が変わるのは当たり前ですが、立場が違うからといって既読スルーするのは寂しいですよね。お互いに理解するのは難しいかもしれなくても、それぞれの状況を受け止めて尊重することはできると思います。
高校時代のグループLINEでモヤモヤ…
私は心が狭い人間なのでしょうか...
長くなりますがぜひ読んでコメントいただきたいです。
悩んでいます。
高校の時の部活仲間の同級生が
私を入れて5人で私以外独身です。
年齢は30歳です。
その中の1人の子(Aちゃん)は結婚してからも
ずっと会い続けていて仲がいいです。
先日、グループLINEで久々に集まらないかという
誘いが(Bちゃん)からありました。
日程も近々で夜だし子供の預け先もないので
事情を説明して今回はごめんねと送りました。
その後、私に対してのコメント？はみんなスルー
他の4人で話が進み
LINEの中での私の存在はなくなりました🥹
Aちゃんはもう部活の集まりヤダみたいなこと
言ってたのに今回は行くって言って
私とのLINEとグループLINE並行して
送ってきてなんか難しい状況になりました。
この会おうよ！がノリで決まっていく感じや
それに乗ってるAちゃんをみると
独身と子持ちのズレ？壁？みたいなものを感じて
ずっとモヤモヤしています。
出典：
qa.mamari.jp
子どもがいれば、自由に外出するのは難しいですよね。ましてや夜となるとさらにハードルが高くなるでしょう。結婚しているのが投稿者さんだけとあって、共感してくれる人がグループの中にはいないのはつらいですね…。
環境の変化は考え方にも差が出てしまって、距離ができるのも無理もないかもしれません。
独身と既婚との差にさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
やっぱり子供の有無や結婚の有無で今までの友達との関係って変わるなーと実感してます。
私も高校の部活仲間がいますが、集まるのは夜ばかりで行けたことないです。
出典：
qa.mamari.jp
ママリさん以外は皆独身なら仕方ないことというか、よくあることかなと思います。独身の人のライフスタイルに沿った集まりになりますよね。そのうち皆結婚し、子どもができたりすると変わってきますよ～。
出典：
qa.mamari.jp
子持ちだからとかよりそもそもノリみたいなもので実はそんなに仲良くなかったのかなーとかんじます
出典：
qa.mamari.jp
歳を重ねるにつれて環境が変わるのは当たり前ですが、立場が違うからといって既読スルーするのは寂しいですよね。お互いに理解するのは難しいかもしれなくても、それぞれの状況を受け止めて尊重することはできると思います。
他の方の言う通り、もともとノリが合わなかったのかもしれませんし、この機会に付き合い方を見直すのもいいでしょう。それでも付き合いを続けたい場合は、お互いに歩み寄れるようなきっかけを見つけると良いですね。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）