株式会社ゲオストア（名古屋市中区）が運営する中古スマホの売買を取り扱う『ゲオモバイル』は、このほど「スマホ選び」に関する意識調査を実施しました。それによると、約3人に1人が「この1年で中古スマホを選択肢として検討するようになった」と回答しました。また、約2人に1人が、スマホの購入（乗り換え）時にあえて「最新機種以外」を選んだ経験があることもわかりました。【調査結果を見る】最新機種「自分には使いこなせな