池袋ガルバの管理売春事件について、NEWSポストセブンが報じた 店長とマネジャーが女性に日常的に暴力を振るい、売春を強要したとされる SNSで美貌が話題になったマネジャーは、店No.1のモテ店員だったとの情報も

3カ月で400人を相手にさせたか 池袋ガルバの「管理買春」の実態
2025年10月21日 7時15分

池袋ガルバの管理売春事件について、NEWSポストセブンが報じた
店長とマネジャーが女性に日常的に暴力を振るい、売春を強要したとされる
SNSで美貌が話題になったマネジャーは、店No.1のモテ店員だったとの情報も