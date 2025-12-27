¡Ö»à¤ó¤À¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¨¡¨¡ÃËÀ­¤¬¹Ô¤­¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Ï¤äÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ä¡£¤³¤ÎÃËÀ­¤Ï7·î¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Ç»É»¦»ö·ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâÊþ¹á¤µ¤ó¡ÊÅö»þ27¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³²¼»ÔÏºÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¡£Â¾¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤¤Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ÎÃÝÆâÊþ¹á¤µ¤óÈÈ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìµ¿¦¡¦»³²¼»ÔÏºÈï¹ð¤Ï3¤«·î¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤Î·ë²Ì¡¢·º»öÀÕÇ¤¤¬Ìä¤¨