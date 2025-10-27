「ブスだから売り上げが悪い」「人間として扱われていなかった」被害女性がそう語るとおり、犯人グループは鬼畜の集団だった。10月14日、ガールズバーの女性店員をGPSで監視しながら売春させたなどとして、東京・池袋のガールズバー「イーウェーブモーニング」店長の鈴木麻央耶容疑者（39）と、従業員の田野和彩容疑者（21）が、売春防止法違反（管理売春）の容疑で警視庁保安課に逮捕された。被害女性は20代。昨年９月から「イー