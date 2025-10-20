日本の大人気漫画『僕のヒーローアカデミア』のハリウッド実写映画版について、脚本家のジェイソン・フックスが進捗を語っている。 堀越耕平による原作『僕のヒーローアカデミア』は、世界人口の約8割が“個性”（超常能力）をもつ超人社会を舞台に、“無個性”だったデクこと緑谷出久が「最高のヒーロー」を目指す物語。2014年～2024年まで週刊少年ジャンプで連載され、単行本（全42