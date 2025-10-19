季節の変わり目の今、衣替えが面倒だなと思っている人は多いのではないでしょうか。築約40年の団地に夫婦2人で住み、整理収納アドバイザーの資格をもつ松尾千尋さんも、かつては服が多く、衣替えの度に悩まされていました。服の量を見直して「今は、5分で衣替えを終えられます」と管理がラクになった松尾さんに、クローゼット収納のコツを教えてもらいました。よく着る服は「かける収納」で時短に基本の考え方は、「今季着る服はハ